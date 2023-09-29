Российские летчики впервые получили на вооружение пистолеты-пулеметы

Фото: МО РФ

Летчики ВКС России впервые получили на вооружение пистолеты-пулеметы ПП-2000, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление заместителя главнокомандующего воздушными силами страны Юрия Грехова. По его словам, они будут укладываться в аварийный запас, расположенный в катапультном кресле. Отмечается, что ранее пилоты могли брать с собой в самолет исключительно пистолеты и гранаты.

Аварийный запас — это упаковка, в которой хранятся аптечка, продукты, нож, портативные средства радиосвязи и другие необходимые летчику для выживания предметы. Он располагается на катапультном кресле и крепится к подвесной системе пилота. Изначально предполагалось, что в аварийный запас также будут укладываться пистолеты-пулеметы ППК-20 разработки концерна «Калашников». Однако Грехов утверждает, что в него укладываются ПП-2000, разработанные специалистами тульского КБ им. Шипунова.

Как сообщалось ранее, концерн «Калашников» намерен нарастить производство высокоточных снарядов в два раза. Речь идет о ракетах «Вихрь-1» и боеприпасах «Китолов-2М». По словам представителей концерна, для наращивания производства будут открыты новые объекты. Два цеха будут введены в эксплуатацию в ближайшее время.