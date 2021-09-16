Российских кулинаров признали лучшими во всём мире

Фото: muhinvladimir/instagram.com

Военнослужащие сил специальных операций получили новый знак отличия. Голубой берет с эмблемой рода войск стал новым атрибутом бойцов спецподразделений, чьи операции держатся под самым строгим секретом. Сотрудники ССО прибыли на турнир по стрельбе в Тульской области уже в новых беретах. Об этом сообщает «Канал специального назначения» в Telegram.

На полигон воздушно-десантных войск Слободка кроме бойцов ССО прибыли «спецы» из ОМОНа, СОБРа и ФСБ. На турнире присутствовали Герои России генералы Алексей Дюмин, некогда командовавший ССО, Сергей Дяченко, Андрей Мерзликин...