Российских кулинаров признали лучшими во всём мире
Пшеничников Михаил
Пшеничников Михаил
17:10, 16 сентября 2021
Владимир МухинФото: muhinvladimir/instagram.com
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Четыре шеф-повара из России стали лауреатами премии The Best Chef 2021. Награду вручают сотне поваров, чей талант и мастерство признаются во всём мире. Об этом сообщается на сайте конкурса. Россию представили на конкурсе Владимир Мухин, Анатолий Казаков из столичного Selfie и братья Иван и Сергей Безруцкие из московского Twins Garden.
Мухин — шеф-повар московского ресторана White Rabbit. Он рассказал о значимости получения столь высокой награды в поварском мире.
Этот рейтинг, на мой взгляд, — это «Оскар» каждого шеф-повара. К тому же очень приятно, что Россию по достоинству начали оценивать с точки зрения гастрономии. Раньше был такой стереотип, что русская кухня жирная, тяжёлая, советская. Сейчас по-другому к нам относиться начали в мире, и в этом есть наша заслуга, — сказал мастер.
Ранее русскую кухню по достоинству оценили в Японии, там обрёл популярность сборник рецептов выходцев из России Петра Вайля и Александра Гениса. Самым любимым угощением японской публики стало блюдо из курицы. Книга рецептов «Русская кухня в изгнании» появилась в США в середине 80-х. Затем сборник рецептов был переведён на японский язык и вышел тиражом 3000 экземпляров в 1996 году и приобрёл большую известность благодаря одному рецепту из курицы. Недавно журналистка японского издания «Майнтити синбун» опубликовала отрывок из этой поваренной книги. После этой публикации в адрес автора стали поступать благодарности со всей Японии.