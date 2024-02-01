Российские конструкторы разработали систему для создания боевых роботов В КБ «Талламхо» разработали систему автонаведения для создания боевых роботов

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Специалисты российского конструкторского бюро «Талламхо» разработали оптическую систему автоматического наведения на движущиеся цели, которая будет применяться для создания роботизированных платформ на базе турели, передает ТАСС. По словам создателей, система способна в автоматическом режиме улавливать блики тепловизоров противника и открывать огонь на поражение.

Специалисты нашего конструкторского бюро разработали оптическую систему автоматического наведения на движущиеся цели. Существует договоренность с одним из российских разработчиков турелей о применении нашего изделия для создания боевых роботизированных платформ, — рассказали в КБ.

Разработчики подчеркивают, что система работает в заранее заданном секторе и когда видит там движения или блики, разворачивает в эту сторону орудия и открывает огонь. В КБ отметили, что при разработке также преследовали цель научить робота вести огонь в автоматическом режиме.

Конструкторское бюро «Талламхо» было создано в 2022 году, оно находится в Грозном. Организация специализируется на IT-разработках двойного назначения.

Ранее сообщалось, что специалисты КБ «Талламхо» разработали систему акустической разведки БУХ1а, иначе именуемую «Сова». Она является бюджетным аналогом комплекса артиллерийской разведки 1Б75 «Пенициллин». Система способна определить точное расположение огневых позиций противника за срок от одной минуты.

Кроме того, специалисты КБ «Стратим» завершают цикл летных испытаний бюджетного аналога реактивного дрона-камикадзе «Герань», новый проект носит название «Ястреб». Работу планируется завершить в первом полугодии 2024 года.