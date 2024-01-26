Российские инженеры создали самый быстрый в зоне СВО дрон «Ловкий»

Фото: МО РФ

Российские ученые разработали новый дрон-конвертоплан «Ловкий», способный развивать самую высокую скорость среди дронов, используемых в зоне СВО, сообщил гендиректор компании «Хардберри-РусФактор» Алексей Герман. По его словам, БПЛА разгоняется до 160 км/ч, а порой и до 200 км/ч, передает РИА Новости.

В описании к устройству указывается, что его конструкция позволяет подниматься в воздух как обычный дрон, а ускорение происходит уже в воздухе, поскольку он движется по принципу конвертоплана.

Еще одним неоспоримым плюсом беспилотника стал низкий расход энергии — на его работу требуется на 70% меньше. Главными задачами БПЛА стали разведка и корректировка огня. Первый образец уже передан на линию фронта, где его доработали в боевых условиях.

Продолжительность полета составляет 1,5 часа, высота — 5 км, а дальность — до 50 км.

Ранее сообщалось, что в России начались испытания нового оружия для пехоты. Речь идет о ручном пулемете калибра 5,45 мм, разработанном крупным отечественным производителем вооружения. Также в планах создание экспортных версий пулемета под калибры НАТО 7,62 мм и 5,56 мм.