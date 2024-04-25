Российские инженеры разрабатывают «убийц мостов» В России разрабатывают новую линейку ударных плавающих беспилотников

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Новая линейка ударных плавающих беспилотников появится в России, сообщают «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны. Они предназначены для уничтожения мостов, понтонных переправ, плотин и гидроэлектростанций. По информации издания, дроны способны действовать как на воде, так и под ней.

«Убийцы мостов» будут отличаться массой боевой части и дальностью плавания. При этом часть изделий уже находится в высокой степени готовности. Уточняется, что дроны оснащены механизмом, который позволит им менять глубину самостоятельно.

По словам экспертов, роботизация является одним из основных перспективных направлений развития техники, в том числе и военной. Беспилотники позволяют удалить человека от контакта с противником и сберечь жизни, объяснили специалисты.

Ранее сообщалось, что перспективный ударный квадрокоптер для дистанционного минирования в условиях низкой видимости продемонстрировали министру обороны России Сергею Шойгу. Уточняется, что полигон Московского военного округа, который занимается разработкой беспилотника, готов выпускать 30 единиц в месяц. Кроме того, Шойгу представили отечественные образцы стрелкового оружия, разработанные при содействии военных снайперов.