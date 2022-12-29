Российские хакеры опубликовали досье кибервоенных НАТО Хакеры RaHDit опубликовали данные офицеров НАТО, причастных к кибератакам против России

Фото: Daniel Vogl/dpa/Global Look Press

Российская хакерская группировка RaHDit представила общественности список, содержащий данные о более чем 100 военных НАТО, оказывающих услуги и консультации киберцентрам в Прибалтике и на Украине, передает РИА Новости. По словам активистов, за атаки в киберпространстве против России ответственны именно иностранцы, в то время как украинские специалисты используются в качестве прикрытия.

Именно натовские центры на самом деле стоят за кибератаками, тогда как кадровые украинские силовики и народные активисты выполняют только роль прикрытия, — заявил собеседник агентства.

Он пояснил, что украинские объединения, включая ведущее Save UA, должны создавать видимость того, что деятельность в киберпространстве ведут сами украинцы, однако за их спинами стоят иностранцы, которые показывают, что те должны делать. Кроме того, зарубежные эксперты и сами напрямую принимают участие в кибервойне, утверждает хакер.

Сейчас против нас в киберпространстве не Украина, а все страны НАТО воюют. Они очень долго обучали украинских специалистов, они создавали в Прибалтике, в Польше киберцентры. В эти киберцентры приезжали обучаться украинцы. Сейчас из этих киберцентров идет координация и руководство, — заключил представитель RaHDit.

Накануне российская группировка опубликовала на антифашистском портале «Немезида» данные более 70 украинских солдат и офицеров «кибервойск». По их утверждению, новые данные касаются профессиональных взломщиков Минобороны Украины, представителей Нацгвардии, СБУ и специализированных учебных заведений.