Наступление российских гаубиц на поселение Нью-Йорк в ДНР сняли на видео Российские гаубицы начали наступление на поселение Нью-Йорк в ДНР

Фото: Axel Heimken / dpa / Global Look Press

Гаубицы наступают на позиции украинских войск недалеко от поселения Нью-Йорк в ДНР, сообщает РИА Новости со ссылкой на командира гаубичного дивизиона с позывным Колыван. По его словам, в рядах украинской армии началось паническое бегство.

Противник несёт большие потери. Пытается эвакуировать своих военнослужащих и отступает, бегло отступает от своих позиций. В данный момент БТР и БМП зафиксированы в данном районе, БТР уничтожен. В данный момент ВСУ пытаются БРДМами произвести эвакуацию личного состава, — заявил командир.

Поселение Нью-Йорк получило свое название в конце XIX века, в 1951–2021 годах оно называлось Новгородское.

Ранее гаубица 1-й Славянской бригады уничтожила зенитную установку украинских войск. Это произошло в районе села Водяное в ДНР. Удар был эффективным благодаря работе аэроразведки, которая выявила перемещение зенитной установки ВСУ на базе многоцелевого легкого бронированного транспортёра.

Бойцы чеченского спецназа «Ахмат» продвинулись в районе Соледара в ДНР, рассказал командир подразделения, помощник главы Чечни Апты Алаудинов. Он подчеркнул, что его бойцы ежедневно выбивают противника с позиций, забирая лучшие участки.