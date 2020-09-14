Российские эпидемиологи ждут роста заболеваемости COVID-19 в ноябре

https://static.news.ru/photo/580b2ac0-f692-11ea-b163-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Специалисты ожидают повышения заболеваемости коронавирусом в России в ноябре 2020 года. По словам замдиректора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова, определить, на какой срок вакцина от коронавируса способна защитить человека от заражения, можно будет как раз через два месяца.

Мы знаем, что гриппозная вакцина работает не более чем полгода, максимум — восемь месяцев. Должно минимум два месяца пройти. И как раз мы ожидаем очередное повышение заболеваемости в конце ноября, и тогда станет очевидно, своевременно сделанная прививка защищает или нет, — сказал в эфире Первого канала Горелов.

Как писал NEWS.ru, глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что ситуация с коронавирусом в России остаётся стабильной. Она подчеркнула, что Россия занимает 40-е место в мире по заболеваемости COVID-19 на 100 тыс. жителей. По её словам, в регионах соблюдаются не все меры безопасности. В 15 российских регионах темпы роста числа заразившихся новым заболеванием немного превышают 1% в сутки.

Ранее российские медики поставили диагноз COVID-19 ещё 5509 пациентам в 83 регионах. При этом у 25,2% из них не было симптомов болезни. По данным оперштаба, за минувшие 24 часа коронавирусная инфекция унесла жизни 57 пациентов, полностью выздоровели 2475 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 068 320 случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 18 635 летальных исходов, выздоровело 878 700 человек.