Российские дроны отправили в укрытия ВСУ смертельные посылки «РВ» опубликовал видео уничтожения украинских укрытия российскими FPV-дронами

Фото: МО РФ

Российские бойцы применили против Вооруженных сил Украины дроны со сбросами, сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Снаряды были отправлены прямо в укрытия противника. По информации канала, на опубликованном видео запечатлены позиции ВСУ у Берестового.

В выполнении задач по ликвидации укрытий участвовали бойцы Южной группировки войск. В публикации уточняется, что в результате подрыва позиций ВСУ погибли 10 украинских военнослужащих.

Ранее в Сети появилось видео, на котором российские подразделения успешно отразили атаку Вооруженных сил Украины у Работино. По информации «РВ», ВСУ послали на штурм сильную бронегруппу. Операция противника провалилась, о чем свидетельствуют опубликованные кадры.

Ранее Министерство обороны РФ показало кадры ликвидации личного состава ВСУ, плавсредств и автомобильной техники противника барражирующими боеприпасами «Ланцет». Также ведомство продемонстрировало атаку FPV-дронов на живую силу в укрытиях и наблюдательных пунктах в районе Артемовска.