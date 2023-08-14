Российские дипломаты покинули Молдавию Из Молдавии спецрейсом вылетели 45 сотрудников российского посольства и их семьи

Фото: Дмитрий Осматеско/РИА Новости

Сотрудники посольства РФ прибывают в аэропорт Кишинева после решения молдавского МИД о сокращении числа российских дипломатов

Из Молдавии в Россию спецрейсом вместе с семьями вылетели 45 сотрудников посольства Москвы в Кишиневе, сообщает РИА Новости. Дипломаты покинули страну по решению молдавского МИД, связанному с сокращением штата российского посольства.

Прямое авиасообщение между Россией и Молдавией отсутствует, в связи с этим для возвращения россиян на родину в Кишинев направили спецрейс. Посадка на самолет Ту-214 прошла без эксцессов, говорится в сообщении.

О сокращении числа российских дипломатов ранее заявил глава МИД Молдавии Нику Попеску. По его словам, Молдавия много лет была целью враждебной политики, проводившейся посольством России. Комментируя это заявление, представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что оно является не чем иным, как «фантазийным рассказом». Истинной целью таких обвинений является нагнетание антироссийской истерии, считает она.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение Молдавии о высылке российских дипломатов не останется без ответа. По его словам, Кишинев сознательно ухудшает отношения с Москвой. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в свою очередь отметила, что решение Молдавии сократить численность дипмиссии РФ ударит прежде всего по молдавским гражданам.