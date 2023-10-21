Российские дипломаты готовят списки для эвакуации из сектора Газа

Фото: Shadi Tabatibi/dpa/Global Look Press

Российские дипломаты продолжают создавать списки для эвакуации людей из сектора Газа, заявила ТАСС пресс-секретарь представительства РФ при Палестинской национальной администрации Алия Зарипова. По ее словам, на текущий момент в списках значатся 700 человек, более 400 из которых — граждане РФ. В представительстве подчеркнули, что информации по срокам эвакуации из Газы пока нет.

Списки составляются, вопрос в проработке <...> [Число внесенных в списки] — в тех же пределах. Порядка 700, более 400 из них — россияне, — сообщила Зарипова.

Ранее МИД России сообщал, что из Тель-Авива в Россию с 9 октября после обострения конфликта между Израилем и Палестиной вернулось около шести тысяч человек. Посол РФ в Израиле Анатолий Викторов рассказал, что число погибших россиян в зоне палестино-израильского конфликта достигло 20 человек.

20 октября МИД рекомендовал россиянам воздержаться от в Израиль, Ливан, Иорданию и палестинские территории из-за роста напряженности в регионе, вызванном конфликтом между Армией обороны Израиля и палестинского движения ХАМАС. В случае если отказ от поездки невозможен, то гражданам рекомендовано быть предельно осторожными.