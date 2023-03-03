Российские десантники пресекли попытку прорыва противника в ЛНР Российские десантники пресекли попытку прорыва украинских подразделений в ЛНР

Фото: Министерство обороны РФ

Российские десантники сорвали попытку украинских подразделений прорваться на линию фронта в ЛНР, передает РИА Новости. Они были атакованы минометами и другими видами оружия, что заставило их разбежаться в разные стороны.

Сегодня противник предпринял еще одну попытку подойти к нашим позициям, но благодаря проведению разведывательной работы с наблюдательных постов и с воздуха, противник был обнаружен еще на подступах, — рассказал командир подразделения с позывным Самара.

По его словам, при помощи АГС был нанесен огневой удар по разрозненным группам ВСУ, а затем при помощи РПГ и стрелкового оружия были уничтожены оставшиеся украинские солдаты.

Командир подразделения Самара также отметил, что расстояние до противника на некоторых участках достигало 80 метров. Украинские военнослужащие ежедневно пытаются приблизиться к позициям России, но благодаря постоянной разведке, они не могут прорваться.

Ранее CNN со ссылкой на украинских военных, сражающихся за контроль над Артемовском, сообщил, что положение украинских войск под городом значительно хуже, чем официально признают в Киеве. Один военнослужащий в видеообращении заявил, что ситуация вокруг города очень сложная. Другой боец назвал боестолкновения «адскими», но заверил, что ВСУ «все держат».