Российские десантники поразили из минометов пехоту противника в ЛНР Российские десантники поразили из минометов наблюдательный пункт и пехоту противника в ЛНР

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

В зоне специальной военной операции в Луганской народной республике российские десантники произвели успешный налет на наблюдательный пункт и группу пехоты украинских войск с использованием минометов, передает РИА Новости. Российские военные применили минометы 2Б11 калибра 120 миллиметров.

Командир минометной батареи с позывным Герань сообщил, что первая цель — наблюдательный пункт противника — была поражена, что позволило прекратить активность противника. Второй целью стала группа пехоты противника, которую также удалось остановить.

Сейчас противник находится на удалении приблизительно в 400 метрах от переднего края позиций российской пехоты. Отмечается, что артиллеристы работают точно и эффективно, получая корректировки от передовых наблюдательных пунктов.

Ранее командир подразделения ВСУ «Птицы Мадьяра» заявил, что украинское военное начальство дало ему срочный приказ отводить войска из Артемовска. Он отметил, что войска пробыли в городе 110 дней, после чего было принято решение об их отводе. Новое место дислокации «Птиц Мадьяра» он не назвал.

Ранее Пригожин заявлял, что город Артемовск на Донецком направлении фактически окружен российскими войсками. Он обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом дать возможность уйти из города старикам и детям, воюющим на стороне ВСУ.