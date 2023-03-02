Российские десантники начали наступление в ЛНР: новости СВО к утру 2 марта Последние новости об СВО на Украине

Фото: Министерство обороны РФ

В Артемовске находятся несколько тысяч украинских военных, оставленных там Киевом «просто на убой», заявил в эфире Первого канала советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский. По его словам, Вооруженные силы РФ «очень грамотно работают» на подступах к Артемовску, все дороги контролируются российскими бойцами. Кимаковский уверен, что несмотря на это, украинские военнослужащие в Артемовске «будут держаться до последнего». Он добавил, что потери среди подготовленных украинских военных в городе составляют до 70% личного состава, эти подразделения сейчас выведены на доукомплектование.

Командир украинских войск, известный под позывным Мадьяр, заявил интернет-изданию «Страна.ua», что ВСУ теряют в Артемовске одну-две роты за день. Он призвал покинуть город и подготовить за ним новые позиции для обороны. Однако другой военный, управляющий разведывательным дроном, оказался более оптимистично настроен. Он выразил уверенность, что ВСУ смогут удержать город.

Фото: Министерство обороны РФ

Тот же Мадьяр в другой публикации призвал молодых людей становиться добровольцами. Он подчеркнул: если будет нужно, все равно мобилизуют, возможно, даже насильно. При этом, придя на фронт добровольцем, молодежь сможет выбрать свои позиции, например, оператор дрона, наводчик, управляющий западной техникой, такой как РСЗО HIMARS, танки Abrams, Leopard, зенитные установки Patriot и т. д., и стать «уважаемым человеком в этой жизни». Тех же, кто уклоняется от службы, Мадьяр раскритиковал, отметив, что средний возраст мобилизованных на Украине превышает 50 лет.

Минувшей ночью Донецк несколько раз подвергался обстрелам. Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), зафиксировало 30 атак со стороны ВСУ, в ходе которых было выпущено 178 боеприпасов. Снаряды упали в восьми населенных пунктах, включая Горловку, Пантелеймоновку, Широкую Балку, Ясиноватский район, Донецк, Макеевку, Александровку и Владимировку. Противник использовал различное оружие, в том числе РСЗО и артиллерию калибра 155 и 152 мм.

На одном из участков фронта в Луганской Народной Республике (ЛНР) российские десантники перешли в наступление, передает РИА Новости. Парашютно-десантная рота в ходе одной из атак уничтожила группу противника численностью до 10 человек. По словам командира бронегруппы с позывным Двенадцатый, обнаружить противника удалось с помощью тепловизора. От момента получения команды до начала огневых действий прошло не более трех-четырех минут. Российские десантники использовали 30-миллиметровую автоматическую пушку и 100-миллиметровую пусковую установку. Заняв новые позиции, они укрепились для отражения возможной контратаки ВСУ.