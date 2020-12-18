Российские деньги больше не будут проверять на радиацию

https://static.news.ru/photo/86062724-411d-11eb-a87b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Обязательный радиоактивный контроль всех денежных купюр решено отменить, сообщили в Ассоциация банков России (АБР). Это объяснили тем, что радиоактивных банкнот в стране выявляют крайне мало.

Соответствующее решение Банка России вступает в силу 19 декабря.

Ассоциация банков России и комитет Ассоциации по наличному денежному обращению добились отмены обязательного радиоактивного контроля всех денежных купюр и необходимости создания «лабораторий» по их обработке и тем самым смогли решить проблему, с которой все банки сталкивались на протяжении уже более десяти лет, — сказано в заявлении АБР.

Там уточнили, что кредитным организациям приходилось нести ощутимые расходы на выполнение нормативных требований по радиоактивному контролю.

Контролировать радиоактивность денежных знаков начали более 20 лет назад. Каждое отделение банка, работающее с наличностью, обязано было выявлять и особым образом хранить такие банкноты.

Источники «заражения» денежных знаков бывают разными. Радионуклиды широко применяются в промышленности, в медицине и во многих других областях. Сотрудники таких предприятий могут брать купюры в руки, предварительно не помыв их.

Время от времени банки выявляли купюры, радиоактивность которых была в разы выше естественного уровня. Однако экономически такая деятельность оказалась нецелесообразна.

Ранее в Ленинградской области, как писал NEWS.ru, нашли клад с десятью тысячами советских денег.