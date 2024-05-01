Появились кадры ликвидации позиций ВСУ на Донецком направлении

Фото: МО РФ

Российские БПЛА поразили позиции Вооруженных сил Украины в многоэтажных домах и окопах на Донецком направлении, сообщает телеканал «Звезда». Как уточняется, за сутки расчеты FPV-дронов нанесли более 40 ударов на этом участке фронта

По данным канала, украинские солдаты пронесли гранатометы и другое вооружение в дома для оборудования огневых точек. Однако российские разведчики вычислили противника. Расчеты БПЛА разведывательных подразделений сразу же отправились в указанный район и запустили ударные дроны. В результате было ликвидировано большое количество личного состава и украинской техники.

Южная группировка российских войск ранее ликвидировала боеприпасы и технику ВСУ на Донецком направлении. В Минобороны сообщили, что воздушная разведка обнаружила расчет БПЛА Вооруженных сил Украины. Все цели, по данным ведомства, были успешно поражены.

Перед этим штурмовые подразделения мотострелков 5-й общевойсковой армии группировки российских войск «Восток» захватывают позиции ВСУ на Южно-Донецком направлении. Выдвижение военных к линии фронта стартует после тщательной артподготовки, уточнили в Минобороны РФ.