https://static.news.ru/photo/2588c162-4cfa-11ea-8203-fa163e074e61_660.jpg Ибрагим Лабазанов Фото: Kadir Caliskan/www.imago-images.de/Global Look Press

Ибрагим Лабазанов и Виталий Кабалоев стали обладателями серебряных медалей.

Российский борец Ибрагим Лабазанов, выступающий в весе до 63 кг, проиграл в финальной схватке белорусу Максиму Негоде. Лабазанову пришлось защищаться в партере в первом раунде, и он сумел блокировать бросок соперника, выйдя из сложного поражения с минимальными очковыми потерями. Во второй половине схватки россиянину удалось сравнять счёт, но с него сняли балл за удар головой, которым он разбил сопернику губу. Затем соперники обменялись каскадом эффектных бросков, лидером после которого стал Лабазанов, но не удержал преимущество на последних секундах схватки, выйдя за ковёр.

Другой российский борец Виталий Кабалоев не смог отстоять титул чемпиона Европы. В финале неолимпийской категории до 55 кг соперником Кабалоева стал представитель Болгарии Эдмонд Назарян. В начале схватки Кабалоева поставили в партер за пассивность, он допустил нарушение, пропустил бросок и был вынужден отыгрываться со счёта 0:5. Назарян показал хорошую оборону в оставшейся части схватки и спокойно довёл дело до победы со счётом 7:3.

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