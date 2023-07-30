Российские бойцы впервые захватили шведскую бронемашину CV-90

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Российские бойцы захватили первую трофейную шведскую БМП CV-90 в зоне спецоперации, передает РИА Новости. Бронемашину подбил военнослужащий Западного военного округа (ЗВО) во время боя из ручного противотанкового гранатомета (РПГ).

Командир, находившийся в бронемашине был убит. Выжившие из украинского экипажа сбежали с поля боя.

Машину эвакуировали в тыл. На опубликованных кадрах виден след от попадания гранаты РПГ в правую часть БПМ. Внутри машины обнаружили надписи на шведском языке, которые были продублированы для ВСУ на русском.

Ранее издание Military Watch Magazine сообщило, что Россия получила возможность изучить секретные технологии НАТО, применяемые при производстве англо-французских ракет Storm Shadow. По информации MWM, захваченный трофей Storm Shadow позволит российским военным разработать меры противодействия потенциальным угрозам со стороны Альянса.

О захвате ракеты Storm Shadow ранее сообщил глава военно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин. Он заявил, что операция по изъятию боеприпаса длилась два дня.