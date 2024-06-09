Российские бойцы водрузили триколор над Часовым Яром и попали на видео Военкор Руденко опубликовал видео с установленным в Часове Яре флагом России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Военный корреспондент Андрей Руденко сообщил в своем Telegram-канале, что бойцы Вооруженных сил РФ водрузили флаг России над Часовым Яром в ДНР. Журналист опубликовал соответствующие кадры, отметив, что ролик был снят беспилотником в микрорайоне Канал. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Микрорайон Канал в Часове Яре. Над центром поднят флаг России, — подписал он ролик.

Руденко отметил, что ВСУ продолжают отступать, а подразделения ВС РФ уверенно продвигаются к центру города. По его словам, это стало возможным в том числе благодаря перегруппировке украинских войск в сторону Купянска.

По сути, оставшиеся силы ВСУ в Часове Яре попросту бросили на разрыв, — подчеркнул военкор.

Руденко ранее сообщил, что российские военные взяли под контроль населенный пункт Ивановка на Купянском направлении. По данным военкора, об уходе Вооруженных сил Украины из Ивановки написали местные СМИ. Руденко также опубликовал карту региона, на которой обозначен населенный пункт. Минобороны РФ никак не комментировало эту информацию.

До этого в Министерстве обороны РФ сообщили, что Вооруженные силы России установили контроль над населенным пунктом Уманское в Донецкой Народной Республике. В ведомстве отметили, что в боях участвовали подразделения группировки войск «Центр». Уточняется, что подразделения группировки «Восток» тем временем заняли выгодные рубежи, а также нанесли поражение живой силе и технике ВСУ.