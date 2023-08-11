Российские бойцы показали трофейную британскую бронемашину «Cougar»

Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бойцы Восточной группировки войск показали трофейный бронемобиль Cougar, произведенный в Великобритании. Видео опубликовал телеканал «Звезда». Военнослужащие рассказали, что долго охотились за бронемашиной, а когда после взрыва противотанковой мины она все же оказалась в их руках — буксировали на базу.

Долго мы за ним охотились. Пытались вытащить данную машину. Умелыми действиями военнослужащих 37-ой бригады мы выполнили эту задачу. Теперь она находится у нас, — рассказал заместитель командующего 36-ой армии с позывным Ром-36.

Такая техника стоит на вооружении более чем у 20 западных стран. Cougar, созданный на базе Mastiff, позиционируется, как транспорт для пехоты с максимальным уровнем защиты от мин и взрывных устройств. Машина хорошо зарекомендоввала себя во время конфликта Ираке, однако к участию в военной операции оказалась не готова.