Российские бойцы показали сбитый украинский дрон «Баба-яга»

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Бойцы спецназа «Ахмат» сбили украинский дрон «Баба-яга» на Харьковском направлении, передают «Известия». Беспилотник нес на себе несколько кумулятивных снарядов и мин 82-го калибра. Российские военнослужащие планируют изучить БПЛА и использовать его в своих интересах в будущем. На опубликованных кадрах можно заметить, что «Баба-яга» на порядок крупнее и тяжелее привычных дронов.

Вот такую дуру сбили, пацаны — молодцы. Вот дура какая большая, — сказал боец «Ахмата» с позывным Азиат.

Военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук ранее рассказал, что «Баба-яга» — сельскохозяйственный дрон, который переделали под военный, поэтому изучение беспилотника позволит узнать, как он работает. Раньше этот БПЛА летал над посевами и устанавливал желтизну и всхожесть. Кроме того, у «Бабы-яга» есть подвеска, позволяющая поднимать вещи до 10 кг, например опрыскиватели, поэтому она способна переносить мины.

В апреле правоохранители во время оперативно-разыскных мероприятий нашли в офисе одной из московских фирм «Бабу-яга». Как отмечается, компания занимается поставками телекоммуникационного оборудования и дрон принадлежал ее владельцу. Беспилотник изъяли. Для чего он понадобился владельцу, не уточнялось.