Российские бойцы догнали ПТУР удирающий от них Leopard и попали на видео Появилось видео российского удара ПТУР по танку Leopard в зоне СВО

Фото: МО РФ

Российские бойцы нанесли удар противотанковой управляемой ракетой по попытавшемуся скрыться с поля боя немецкому Leopard в зоне проведения спецоперации. На кадрах, которые опубликовал Telegram-канал ZSU Hunter 2.0, видно, что удар был точным — танк вспыхнул, и над ним поднялось черное облако дыма.

Ранее Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» показал, как российские военные поразили противотанковой управляемой ракетой группу пехотинцев ВСУ в зоне проведения спецоперации. Атаку осуществили разведчики спецподразделения из состава 14-й бригады ВС РФ.

На кадрах видно, как группа солдат ВСУ, в составе которой находится по меньшей мере девять бойцов, движется по пересеченной местности. Российские военные наводят на противника ПТУР и запускают ракету, поражая украинский отряд.

Ранее подполковник армии Великобритании Стюарт Кроуфорд заявил, что генералы Вооруженных сил Украины ничего не знают о местоположении танков Challenger 2. По его словам, в настоящее время танки не используются в боевых действиях. Предполагается, что они проходят техобслуживание или закреплены за формированиями, еще не вступившими в бой. Он также допускает, что они уже уничтожены.