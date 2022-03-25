Российские боевые вертолёты уничтожили 24 единицы техники ВСУ

Группа боевых российских вертолётов «ночные охотники», состоящая из Ка-52 и Ми-28Н, в ночь на 25 марта уничтожила 24 единицы техники ВСУ, включая семь танков, пять БМП и три БТР. Оперативно-тактическая и армейская авиация поразила 51 военный объект Украины, приводит РИА Новости в Telegram-канале слова официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова.

Группа «ночных охотников» из вертолётов Ка-52 и Ми-28Н в ходе ночных ударов уничтожила 24 единицы боевой техники, в том числе 7 танков, 5 БМП и 3 БТР, — говорится в сообщении.

Ранее Минобороны РФ опубликовало на своём YouTube-канале кадры уничтожения ротно-опорного пункта украинских националистов и бронетехники ВСУ вертолётами Ка-52, а также интервью с военным лётчиком о боевых вылетах в первые дни событий на Украине. Широкий спектр средств поражения позволяет вертолётам уничтожать замаскированную бронетехнику, укрытия, пункты управления и живую силу националистов на больших расстояниях в любое время.

Минобороны РФ также опубликовало кадры работы расчётов оперативно-тактического комплекса «Искандер» при нанесении удара высокоточным оружием по объектам инфраструктуры ВСУ. Военные РФ уничтожили базу подготовки иностранных наёмников на Украине.

На опубликованных кадрах видно, что стрельба велась двумя типами ракет — баллистической и крылатой. Как заявил начальник расчёта самоходной пусковой установки, здание, в котором располагался иностранный легион, было практически полностью разрушено.