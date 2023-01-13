Российские авиакомпании отчитаются о культурном уровне сотрудников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские авиакомпании будут обязаны отчитаться о культурном уровне и поведении пилотов и бортпроводников, соответствующее требование было предъявлено Росавиацией. Об этом говорится в письме за подписью заместителя руководителя ведомства Дмитрия Ядрова, на которое ссылается «Коммерсант». Росавиация считает, что в последнее время жалоб на некорректное поведение сотрудников авиакомпаний стало больше. В частности, речь идет об употреблении ненормативной лексики.

Проиллюстрировать неподобающее поведение ведомство решило при помощи ролика, на котором пилот, забыв выключить микрофон, матерится и ищет кнопку отключения рации. Командир А-320 «Аэрофлота» Андрей Литвинов объяснил, что такие видео всегда являются фейками. По его словам, микрофон невозможно забыть отключить, ведь для его работы должна быть прижата специальная клавиша. Командир убирает с нее палец — звук автоматически отключается.

Также в «Аэрофлоте» заверили, что проверки уровня коммуникаций экипажей проводятся регулярно. В «Победе» сообщили, что допускается «некоторая доля свободы и дружелюбия» в общении с клиентами.

В Общероссийском объединении пассажиров отметили, что жалоб на некорректное общение и поведение пилотов не было.

Ранее два пилота авиакомпании Air France подрались во время взлета пассажирского самолета. В результате инцидента никто не пострадал, полет прошел в штатном режиме. Пилоты были отстранены от работы.