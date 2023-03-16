Российские артиллеристы уничтожили украинский склад боеприпасов в ДНР Российские артиллеристы уничтожили склад боеприпасов ВСУ и позиции САУ «Гвоздика» в ДНР

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Расчеты 152-мм гаубиц «Мста-Б» российских войск уничтожили огневые позиции украинских САУ «Гвоздика» в районе Марьинки в ДНР, передает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки «Юг» Ивана Бигму. Также под огонь попал склад боеприпасов ВСУ.

В области населенного пункта Марьинка, благодаря использованию 152-мм гаубиц «Мста-Б» в рамках контрбатарейного противодействия, были уничтожены огневые позиции самоходных артиллерийских установок «Гвоздика» и военный склад с боеприпасами националистов, — отметил Бигма.

Кроме того, по словам Бигмы, на Авдеевском направлении военнослужащие первого армейского корпуса, используя разведывательное оборудование и тепловизоры, обнаружили временное местоположение личного состава украинских войск. Координаты были переданы на командный пункт, и цель была уничтожена ударами вертолетов армейской авиации.

Ранее в городе Днепрорудном Запорожской области был найден схрон с оружием и боеприпасами ВСУ. По словам сотрудников МВД, содержимое тайника предназначалось для совершения диверсий и терактов на территории области. Они добавили, что гараж, в котором находился тайник, принадлежит участнику боевых действий в Донбассе. Сейчас этот человек служит в подразделениях ВСУ, которые действуют на Запорожском направлении.