Российские артиллеристы поразили бронеавтомобиль ВСУ в Запорожье Расчет гаубицы «Гиацинт-Б» уничтожил бронеавтомобиль ВСУ в районе Работино

Фото: МО РФ

Расчет российской артиллерийской установки «Гиацинт-Б» на Запорожском направлении уничтожил украинский бронеавтомобиль западного производства в районе Работино, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, ВС РФ также уничтожили замаскированные позиции артиллерии ВСУ.

В ходе выполнения боевых задач артиллеристы нанесли удары по выявленным разведывательными подразделениями замаскированным огневым позициям артиллерии ВСУ, удаленным от линии соприкосновения, а также уничтожили бронеавтомобиль западного производства, двигавшийся в сторону наших оборонительных позиций, — говорится в сообщении.

Отмечается, что десантники использовали для корректировки огня беспилотник. Дрон зафиксировал уничтожение цели.

Ранее сообщалось, что первый танк Leopard 1A5 в ходе боя на Купянском направлении в зоне специальной военной операции на Украине был подбит расчетом ПТРК 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО), сообщили в Минобороны РФ. По словам заместителя командующего войсками ЗВО по военно-политической работе генерал-лейтенанта Владимира Лугового, танк попытался прорваться к переднему краю обороны российских войск, но в итоге сгорел.