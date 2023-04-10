Российская таможня заявила о внешнем вмешательстве в работу Российская таможня заявила о внешнем вмешательстве в работу ее IT-ресурсов

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Федеральная таможенная служба (ФТС) России заявила о внешнем вмешательстве в ее IT-ресурсы, вызвавшем сбои в их работе. Как пишет ФТС в Telegram-канале, неполадки начались в шесть утра, провести ряд таможенных операций из-за этого трудно. В 11:06 мск специалисты еще устраняли сбои, с тех пор новостей не было.

Сегодня с 6:00 в работе единой информационной системы таможенных органов фиксируются сбои, совершение таможенных операций в ряде случаев затруднено. По предварительной информации, данная ситуация вызвана внешним воздействием на IT-ресурсы ФТС России, — указано в сообщении ФТС.

Ранее российские хакеры взяли ответственность за задержку рейсов одного из крупнейших мировых авиаперевозчиков Lufthansa Group. Лидер группировки Killnet утверждает, что организация атаковала немецкую компанию в ответ на решение канцлера Германии Олафа Шольца передать ВСУ танки Leopard.

До этого, в марте, помощник главы Пентагона по космической политике Джон Плам заявил, что Россия осуществила кибератаку на американскую компанию — провайдера интернета Viasat. По словам советника министра обороны США, систему спутниковой связи атаковали в начале 2022 года, когда Россия начала военные действия на Украине.