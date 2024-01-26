Российская сверхзвуковая ракета полетит еще быстрее НПО машиностроения значительно увеличит дальность полета крылатой ракеты «Оникс»

Фото: МО РФ

Сверхзвуковая противокорабельная крылатая ракета «Оникс»

НПО машиностроения намерено увеличить дальность полета сверхзвуковой крылатой ракеты «Оникс», приводит РИА Новости слова гендиректора — генконструктора предприятия Александра Леонова. По его словам, работа в этом направлении уже ведется. При этом Леонов пока не назвал конкретные цифры.

У нас перспективы развития «Оникса» есть. В том числе <...> существенное увеличение дальности, — сказал он.

Леонов также отметил, что в Минобороны РФ положительно оценили применение берегового ракетного комплекса «Бастион» с «Ониксом» с целью уничтожения наземных целей ВСУ в зоне СВО.

Ракеты «Оникс» также состоят на вооружении надводных кораблей и подводных лодок ВМФ.

В декабре 2023 года президент России Владимир Путин принял участие в Северодвинске в церемонии подъема флага ВМФ на подводных лодках «Красноярск» и «Император Александр III». Они были включены в состав Военно-морского флота.

Стратегическая атомная подводная лодка «Александр III» (проект 955А, «Борей-А») является уже седьмым кораблем этого проекта, а многоцелевая лодка «Красноярск» — четвертый корабль проекта «Ясень/Ясень-М». В настоящее время боевой состав ВМФ РФ включает в себя три АПЛ проекта «Ясень» — лодки «Северодвинск», «Казань» и «Новосибирск». Они вооружены ракетами «Оникс» и «Калибр». В будущем АПЛ данного класса оснастят гиперзвуковыми ракетами «Циркон».