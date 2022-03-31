Российская спецкомиссия может посетить биолаборатории в Грузии и Казахстане

Идею посещения биолабораторий США в Казахстане и Грузии рассматривает парламентская комиссия по расследованию деятельности аналогичной организации на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомлённый источник. Окончательное решение относительно визита пока не принято.

Собеседник агентства рассказал , что в ходе заседания комиссии была озвучена идея проведения ознакомительной работы в лабораториях, аналогичных украинским, находящихся при этом на территориях, граничащих с РФ. Конкретно прозвучали названия двух стран.

Были предложения об инспекции подобных лабораторий, которые находятся на территории, например, Казахстана или Грузии. Или других стран, которые находятся рядом, по периферии... Были соответствующие предложения, они обсуждаются, они пока не приняты, — рассказал собеседник агентства.

По его словам, более правильно предполагаемую работу именовать ознакомительной.

Первое заседание парламентской комиссии по расследованию деятельности биолаборатории США на Украине состоялось в четверг, 31 марта. Ранее с предложением по созданию подобной группы выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин, его поддержали представители всех фракций. Возглавили комиссию вице-спикер Госдумы Ирина Яровая и зампред Совфеда Константин Косачев.

Секретные документы из биолабораторий США на Украине попали в распоряжение Минобороны России в ходе проведения военной спецоперации. Ведомство обнародовало документы Пентагона, датированные 6 марта 2015 года и подтверждающие участие американских военных в финансовой поддержке биологических проектов на Украине.

По данным российских экспертов, соглашение о совместной работе было заключено между США и Минздравом Украины. В лабораториях, расположенных в Киеве, Одессе, Львове и Харькове, работали в том числе американские специалисты. Общий объём финансирования таких биолабораторий на Украине составил $32 млн.