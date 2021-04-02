Российская соцсеть запустила продажу благотворительных товаров

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Социальная сеть «Одноклассники» приняла участие в информационной кампании Mail.ru ко всемирному дню осведомленности об аутизме. В совместном маркетплейсе «ОК» и «AliExpress Россия» появились благотворительные товары — от фонда системной поддержки людей с аутизмом «Антон тут рядом».

Со 2 по 5 апреля на главной странице маркетплейса будет доступна специальная секция с товарами фонда. Купить товары можно, перейдя из карточки товара в ОК на сайт фонда, говорится в пресс-релизе. Пользователи смогут приобрести брендированные предметы посуды, шопперы, кружки и разные принадлежности для дома.

Все средства от продажи товаров напрявят на развитие программ Центра социальной реабилитации, обучения и творчества для взрослых людей с аутизмом «Антон тут рядом».

Кроме того, соцсеть запустила интерактивный тест «Цитаты великих людей», в поддержку борьбы с дискриминацией людей с расстройствами аутистического спектра (РАС). В нём пользователи смогут определить, чьему авторству принадлежат разные высказывания — студентам фонда или современному писателю. Это напомнит о том, что в искусстве не может быть разделения, и каждый художник смотрит на этот мир через свою уникальную призму.

Одноклассники ежегодно поддерживают и инициируют социальные проекты для борьбы со стереотипами в обществе. Ранее совместно с Центром «Антон тут рядом» был запущен просветительский проект «Время думать об искусстве», который привлекает внимание общества к людям с РАС через живопись.