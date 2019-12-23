https://static.news.ru/photo/485a7bdc-255d-11ea-9964-fa163e074e61_660.jpg Сергей Нарышкин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сообщил, что специально к 100-летнему юбилею СВР планирует рассекретить ряд документов. Он сообщил об этом в понедельник, 23 декабря.

По словам Нарышкина, рассекречивание документов произойдёт в рамках готовящейся к юбилею программы историко-просветительских мероприятий.

Планируется рассекретить некоторые документы, создать новые документальные фильмы, провести встречи и дискуссии. Работа идёт вовсю, — цитирует ТАСС директора СВР.

Руководитель службы подчёркивает, что историю российской внешней разведки необходимо изучать. Некоторые сведения, как сообщил Нарышкин, могут быть раскрыты без ущерба для национальной безопасности.

Ранее NEWS.ru писал, что Служба внешней разведки России не имеет достоверной информации о якобы произошедшем в ноябре подводном ядерном взрыве в Южно-Китайском море. Об этом заявил глава ведомства Сергей Нарышкин.