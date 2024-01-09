Российская ПВО за сутки перехватила 10 «Вампиров» МО РФ: ПВО за сутки перехватила 10 снарядов РСЗО Vampire чешского производства

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 10 украинских снарядов РСЗО Vampire, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Также российские военные вывели из строя шесть беспилотников на территориях ДНР и ЛНР.

Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачено 10 реактивных снарядов РСЗО Vampire чешского производства. Кроме того, сбиты шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кривошеевка, Волчеяровка Луганской Народной Республики и Марьинка Донецкой Народной Республики, — сказано в публикации.

Как уточнили в российском оборонном ведомстве, всего с начала спецоперации было уничтожено 567 украинских военных самолетов и 265 вертолетов, свыше 10,5 тысячи беспилотных летательных аппаратов, 447 ЗРК, а также почти 15 тысяч танков и других боевых бронированных машин.

8 января Минобороны РФ сообщило, что в районе 21:30 по московскому времени российские военные пресекли попытку атаки Вооруженных сил Украины с применением РСЗО RM-70 «Вампир». Системы противовоздушной обороны сбили 10 реактивных снарядов над территорией Белгородской области.

В свою очередь военный корреспондент Александр Сладков писал, что ни один вражеский объект, будь то дрон или ракета, не проник на территорию Брянской области с октября прошлого года. По его словам, все были сбиты или приземлены. Такой результат он назвал рекордным.