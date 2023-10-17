Российская ПВО сбила украинский военный вертолет Ми-8 Минобороны: ПВО за сутки уничтожила 30 дронов, четыре бомбы и один вертолет ВСУ

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Военный вертолет Ми-8 и четыре управляемые бомбы американского производства GLSDB сбили российские системы ПВО в зоне СВО за минувшие сутки, сообщили в Минобороны РФ. Российские военные также уничтожили более 30 украинских беспилотников.

Средствами противовоздушной обороны сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Перехвачены пять оперативно-тактических ракет и четыре управляемые бомбы GLSDB производства США, — говорится в сообщении.

Всего за сутки российская ПВО сбила 34 украинских дрона в ДНР, ЛНР, Херсонской и Харьковской областях. Кроме того, оперативно-тактической и армейской авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией была поражена живая сила и военная техника ВСУ в 117 районах.

Ранее военный корреспондент Андрей Руденко опубликовал кадры уничтожения гаубицы М-777 ВСУ в районе села Кизомыс в Херсонской области. На видео видно, как ВС РФ нанесли точное огневое поражение по военной технике.

До этого стало известно, что российские бомбардировщики провели налеты на командно-наблюдательные пункты Вооруженных сил Украины. Как рассказал начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Центр» Александр Савчук, враг находился в окрестностях населенного пункта Серебрянка. Кроме того, в рамках контрбатарейной борьбы российские военные сумели обнаружить и нейтрализовать примерно 30 артиллерийских расчетов, принадлежащих украинской армии.