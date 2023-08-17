Российская МДР «Листва» получит новую СВЧ-пушку: зачем она нужна ВС РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Машина разминирования «Листва»

Российская машина дистанционного разминирования (МДР) «Листва» получит более мощную СВЧ-пушку, которая предназначена для эффективного уничтожения мин с полупроводниковыми элементами, сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех». Где применяется данная техника и что о ней известно?

В компании отметили, что были проведены инженерные расчеты по модернизации СВЧ-установки на машине дистанционного разминирования.

«Модернизация СВЧ-установки позволит увеличить плотность потока мощности излучаемого сигнала до порядка 10 Вт/см2 на расстоянии 50–80 метров. Это повысит вероятность возникновения критических повреждений и выхода из строя как ранее применяемых самодельных взрывных устройств, так и современных СВУ, содержащих в своем составе полупроводниковые электронные элементы», — рассказали в холдинге.

Какие еще улучшения получит «Листва»

По данным холдинга «Росэлектроника», «Листва» в перспективе получит безредукторный привод опорно-поворотного устройства СВЧ-установки. Это позволит повысить точность позиционирования излучающей антенны по азимуту.

Также прорабатывается возможность оснастить машину разминирования комплексом видеонаблюдения и заменить станцию постановки радиопомех на более современную с диапазоном до 6 000 МГц.

Где применяется «Листва» и для чего она нужна

Главное ее предназначение — защита от подрыва колонны различной бронетехники, сопровождающей подвижный ракетный комплекс «Ярс» на маршрутах боевого патрулирования. На учениях с применением МДР регулярно отрабатывается метод дистанционного разминирования боеприпасов, которые заложила условная разведывательно-диверсионная группа противника (ДРГ).

29 марта 2023 года в Министерстве обороны России сообщили, что «Листву» применили в Новосибирском ракетном соединении в ходе командно-штабных учений.

«По легенде учения, на маршруте движения колонны диверсанты заложили около 20 дистанционно управляемых взрывных устройств. Данные мины планировалось привести в действие, однако они попали в поле зрения излучателей машины разминирования. Подрывы произошли до начала движения колонны», — рассказали в военном ведомстве.

Фото: NEWS.ru Машина разминирования «Листва»

В чем уникальность «Листвы»

По мнению военного эксперта Виктора Мураховского, «Листва» является уникальной машиной российской армии, которая необходима Ракетным войскам стратегического назначения (РВСН).

«Модуль СВЧ-излучения обеспечивает функциональное поражение электроники взрывных устройств. Это мощный электромагнитный сигнал, который перегружает цепи любых взрывных устройств. Такой уникальный инструмент нашей армии необходим прежде всего в интересах обеспечения боевого дежурства РВСН», — отметил он.

Также эксперт объяснил, что «Листва» может пригодиться и российским системам ПВО.

«СВЧ-излучение — это перспективная технология. Она может пригодиться и российской системе ПВО. В результате воздействия лучей электроника беспилотника выводится из строя, и он падает на землю. Чтобы уничтожать такие дроны, нецелесообразно применять ракеты, а устройство, которое генерирует сверхчастотный сигнал большой мощности, станет недорогим и эффективным средством ПВО», — рассказал он в комментарии. RT.

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