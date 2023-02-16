Названы самые издаваемые писатели в России Российская книжная палата опубликовала список самых издаваемых писателей

Фото: MediaPunch/face to face

Стивен Кинг

Российская книжная палата опубликовала рейтинг самых издаваемых писателей в стране. Американский автор Стивен Кинг обошел в борьбе за первую строчку русского классика Федора Достоевского.

Книги Кинга в 2022 году были изданы тиражом 1 369 500 экземпляров. Вторую строчку занял Достоевский с результатом 916,2 тысячи экземпляров. На третьем месте оказалась Агата Кристи — 848 тысяч экземпляров.

Среди детских авторов в первую тройку вошли Корней Чуковский (898,7 тысячи экземпляров), Холли Вебб (753 тысячи экземпляров) и Джоан Роулинг (752 тысячи экземпляров).

Ранее сообщалось, что некоторые российские издатели решили обходить запрет на выпуск международных бестселлеров с помощью саммари — пересказа без прямого цитирования. Одним из первых примеров станет книга с воспоминаниями принца Гарри Spare («Запасной») от издательств «Эксмо-АСТ» и Smart Reading. Однако не все участники рынка считают такой путь приемлемым. Кроме того, юристы все равно предупреждают о риске взысканий.

Актер Леонардо Ди Каприо станет продюсером фильма по роману «Билли Сандерс» Стивена Кинга. Предполагается, что звезда «Титаника» и «Однажды в Голливуде» исполнит в картине главную роль. Права на экранизацию произведения Кинга выкупила Warner Bros.