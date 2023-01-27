Российская авиакомпания S7 Airlines не останавливала полеты самолетов Airbus A321neo, но зимой по традиции часть воздушных судов проходит техническое обслуживание, рассказали NEWS.ru в пресс-службе группы компаний S7. Ранее издание Frequent Flyers сообщило, что S7 остановила полеты всех лайнеров Airbus A321neo.
S7 Airlines не останавливала полеты самолетов Airbus A321neo. Традиционно в зимний период часть парка воздушных судов проходит плановое техническое обслуживание для подготовки к высокому летнему сезону, — заявили в пресс-службе.
В S7 добавили, что самолеты увеличенной емкости востребованы на меньшем количестве рейсов в связи с сезонным снижением спроса.
Ранее стало известно, что аэропорты и авиакомпании Турции не получали указаний по недопуску рейсов из России. В Министерстве транспорта и инфраструктуры, в свою очередь, сообщили, что расследуют информацию.
СМИ также писали, что иностранные перевозчики стали летать на задержанных или заблокированных за границей самолетах российских авиакомпаний. В частности, два Airbus A350, которые «Аэрофлот» ждал к поставке в 2022 году по контракту, перешли в парк турецкой авиакомпании Turkish Airlines.