Минобороны: российская авиация уничтожила более 210 бойцов ВСУ за сутки

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Военная авиация России за прошедшие сутки ликвидировала более 210 военнослужащих Украины и вывела из строя 38 единиц боевой техники, заявил в ходе утреннего брифинга представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Кроме того, были поражены три пункта управления, 26 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.

Всего в результате ударов авиации уничтожены более 210 националистов, выведены из строя 38 единиц украинской военной техники, — сказал Конашенков.

Ранее в Минобороны заявили, что российские средства ПВО сбили украинский боевой самолёт Су-25. По информации военного ведомства, он был уничтожен в районе Новоалександровки в Херсонской области.

Конашенков накануне заявил, что российская авиация нанесла удары по трём пунктам управления и 47 районам сосредоточения живой силы и военной техники украинской армии. По его словам, в результате ударов «уничтожены более 280 националистов», 59 единиц военной техники выведены из строя.