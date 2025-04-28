Российская атомная подлодка продемонстрировала на учениях дальность ударов Атомная подлодка «Красноярск» поразила цель на учениях с дистанции более 1100 км

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Атомный подводный крейсер «Красноярск» провел успешные учения в акватории Тихого океана. Как сообщили в Минобороны России, экипаж выполнил скрытный переход в заранее назначенный район и осуществил пуск крылатой ракеты комплекса «Калибр».

Снаряд поразил береговую цель на полигоне Кура на Камчатке. Расстояние до мишени составило более 1100 километров. В ведомстве отметили, что учебная задача была выполнена успешно, и подчеркнули готовность Тихоокеанского флота к выполнению возложенных обязанностей.

Ранее силы Тихоокеанского флота нашли затонувшую в годы Великой Отечественной войны подводную лодку типа «Малютка». Судно обнаружили в заливе Петра Великого в Приморском крае. Операцию поддерживали ветеранские организации моряков-подводников. После недолгого отдыха экипаж снова вернется к работе.

До этого американские специалисты назвали российские атомные подводные лодки проектов 885М «Ясень-М» и 945А «Кондор» одними из лучших в мире многоцелевых субмарин, предназначенных для борьбы с другими кораблями. Они отметили, что подлодки «Кондор» созданы специально для поиска и уничтожения американских судов с баллистическими ракетами, а подлодки «Ясень» играют ключевую роль в сдерживании и обороне.