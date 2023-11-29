Российская армия взяла Артемовское: новости СВО на вечер 29 ноября Вооруженные силы России взяли поселок Артемовское в ДНР

Фото: МО РФ

Подразделения Вооруженных сил России взяли населенный пункт Артемовское (Хромово), расположенный на территории Донецкой Народной Республики. По данным Министерства обороны РФ, поселок был взят бойцами Южной группировки войск при поддержке артиллерии и авиации. В ведомстве подчеркнули, что за последние сутки российской армии удалось улучшить положение на фронте.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 29 ноября, читайте в материале NEWS.ru.

Армия России сжигает западную бронетехнику ВСУ на фронтах

Вооруженные силы Украины теряют бронетехнику и другие вооружения, переданные Киеву западными партнерами. По данным Министерства обороны России, на Купянском направлении противник направил в бой штурмовые группы 57-й мотопехотной бригады. Однако им не удалось выполнить поставленную задачу. Украинская армия потеряла до 20 человек убитыми и ранеными, а также две боевые бронированные машины HMMWV (США).

На Донецком направлении украинские подразделения лишились артиллерийских установок М777 и М109 Paladin американского производства. Отмечается, что на данном участке фронта российской армии удалось отбить сразу три попытки штурма со стороны ВСУ. По данным Минобороны РФ, 24-я механизированная, 77-я аэромобильная и 5-я штурмовая бригады украинской армии понесли потери в количестве 250 военнослужащих. Также были уничтожены пять танков.

На Южно-Донецком направлении противник также понес тяжелые потери в результате неудачного штурма российских позиций. Командование ВСУ поставило задачу 79-й десантно-штурмовой бригаде, однако ее атака была отбита. Всего за сутки украинская армия потеряла на данном направлении до 160 человек, две боевые бронированные машины, три автомобиля и две боевые машины «Град».

Фото: МО Украины

Противнику также не удалось добиться значимого успеха и на Запорожском направлении. За последние сутки он потерял до 55 солдат убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины, семь автомобилей и одну артиллерийскую установку М777.

Российским военным также удалось уничтожить первый с момента начала СВО танк Leopard 1A5, переданный Киеву Германией. Предполагается, что он принадлежал 44-й механизированной бригаде ВСУ. Однако в Минобороны РФ пока не подтвердили эти сведения.

Российская авиация нанесла удары по сборочным цехам РЛС

Подразделения оперативно-тактической и армейской авиации ВКС России нанесли удар по военным целям на территории Украины, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, в ходе боевого вылета был уничтожен сборочный цех по производству радиолокационных станций, а также сами радиолокационные станции. Речь идет, в частности, об РЛС П-18. Кроме того, противник лишился зенитно-ракетного комплекса С-300, хранилищ топлива и складов авиационных средств поражения.

Истребители ВКС России также успешно сбили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. Он был замечен в районе населенного пункта Межевое в ДНР. Также была перехвачена противорадиолокационная ракета HARM, произведенная в США.

Российские системы противовоздушной обороны также продолжали выполнять задачу по обороне ответственного участка. За сутки войска ПВО уничтожили самолет Су-25, а также перехватили 11 реактивных снарядов систем HIMARS и «Ураган». Также были сбиты 38 украинских беспилотников.

Всего с момента начала специальной военной операции украинская армия лишилась 544 самолетов, 255 вертолетов и 9301 беспилотника. Также были уничтожены 442 зенитных ракетных комплекса.

Фото: МО РФ

Украина подписала программу сотрудничества с НАТО на 2024 год

Правительство Украины подписало программу сотрудничества на 2024 год, в рамках которого предусмотрено взаимодействие в сферах энергетической безопасности и повышение совместимости ВСУ и НАТО, рассказал генсек Альянса Йенс Столтенберг. По его словам, такое решение было принято на заседании Совета Украина — НАТО.

Комментируя результаты встречи с представителями Североатлантического альянса, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что армия республики де-факто становится войсками НАТО. По его словам, это усматривается в ее подходах к управлению подразделениями и ее технических возможностях.

Вместе с тем политолог Дмитрий Журавлев сомневается, что у Киева есть реальные шансы вступить в НАТО. По его мнению, в Альянсе опасаются возможного возобновления крупного конфликта с Россией в случае принятия такого решения. В свою очередь этот конфликт может вылиться в полномасштабную войну.

Провал контрнаступления ставит под сомнение будущее Зеленского

Члены окружения президента Украины Владимира Зеленского постепенно меняют свою позицию и начинают поддерживать главнокомандующего украинской армией Владимира Залужного, сообщает британское издание The Economist. По его данным, внутриполитический конфликт на Украине начал возникать из-за провала летнего контрнаступления. При этом чиновники склонны верить позиции Залужного, так как его выводы кажутся им более трезвыми, отмечают аналитики.

Несмотря на то что Залужный ни разу не заявлял о наличии у него каких-либо политических амбиций, он пользуется высокой популярностью среди граждан. Согласно результатам опросов, генералу верят больше, чем президенту страны (70% против 32%).

Читайте также:

Столтенберг: Украине и НАТО надо готовиться к трудным боям против России

Экс-депутат Рады рассказал о последствиях возможной мобилизации на Украине

Сийярто объяснил невозможность принятия Украины в НАТО