Российская армия в зоне СВО получила отряд дронщиков-минеров В зоне СВО создан первый российский спецбатальон дронщиков-минеров

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

У российской армии в зоне СВО появился специальный батальон саперов — пилотов дронов, сообщил РИА Новости начальник батальона инженерного соединения ЮВО с позывным Сотый. По его словам, в этом подразделении собрали для выполнения задач обученных и опытных профессионалов.

На базе инженерной бригады Южного военного округа сформировано первое штатное подразделение — батальон специального минирования. <...> Спецбатальон применяет современные образцы беспилотных аппаратов. <...> Бойцы занимаются минированием местности, разведкой и уничтожением живой силы и техники противника, — рассказал собеседник агентства.

В свою очередь, заместитель командира взвода спецминирования, имеющий позывной «Ангел», указал, что подразделение использует боеприпасы штатного производства, при этом для каждого дрона создается собственный индивидуальный инженерный боеприпас. Взвод располагает сборочным цехом вблизи переднего края, где летательные аппараты проходят необходимую доработку.

В настоящее время подразделение еще не получило боевых задач. Его участники, по словам «Ангела», «летают на симуляторе, тренируются и повышают свои навыки».

Ранее сообщалось, что Центр комплексных беспилотных решений (ЦКБР) из Жуковского разработал FPV-дрон повышенной грузоподъемности «Ультиматум-10», который предназначен для действий на передовой. Гендиректор центра Дмитрий Кузякин сообщил, что аппарат успешно испытали в зоне действия спецоперации. По его словам, дрон эффективен, когда дистанция между окопами составляет 3–4 км и до опорного пункта противника необходимо «протащить» боеприпас с большим весом.