Российская армия уничтожила пункты управления украинскими дронами в ДНР

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Истребитель Су-35

Вооруженные силы России нанесли удары по пунктам управления украинскими беспилотными летательными аппаратами на территории ДНР, сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев. По его словам, артиллерия и авиация также поразили пункт временной диагностики десантно-штурмовой бригады ВСУ в Часовом Яре.

Начальник пресс-центра уточнил, что противник понес потери в военной технике, в частности были уничтожены самоходные артиллерийские установки польского производства Krab и гаубицы «Гвоздика».

Астафьев также подчеркнул, что российские военнослужащие отразили в общей сложности три атаки противника на Соледаро-Артемовском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Подразделения 59-й отдельной мотопехотной бригады и 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ понесли потери в живой силе.

Министр обороны России Сергей Шойгу ранее заявил, что боевой потенциал Вооруженных сил Украины значительно ослаб благодаря действиям российских войск. По его словам, украинской армии был нанесен существенный урон. Как утверждает председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, в настоящее время подразделения ВС РФ успешно продвигаются на Ореховском и Времевском направлениях.