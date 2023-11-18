Российская армия уничтожила две лодки ВСУ в Херсонской области

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины

Подразделения группировки войск «Днепр» Вооруженных сил России поразили на Херсонском направлении две лодки ВСУ, зенитную установку ЗУ-23-2 и скопление украинских военных в районе села Крынки, сообщили ТАСС в оперативных службах региона. В островной зоне уничтожена позиция одного из подразделений ВСУ, на Каховском направлении — минометный расчет и боекомплект.

В результате огневого поражения соединениями группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении уничтожены две лодки ВСУ, скопление живой силы противника в районе н. п. Крынки, ЗУ-23-2 в районе н. п. Белозерка, — указано в сообщении.

17 ноября Telegram-канал «Иди и смотри» сообщил об уничтожении Вооруженными силами России украинского десанта на Херсонском направлении. По данным канала, они пытались закрепиться на плацдарме в районе Антоновского моста. Министерство обороны России данную информацию не комментировало.

До этого попавший в плен командир отделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ Александр Сидоренко сообщил, что как минимум 100 украинских солдат погибли при высадке десанта на левом берегу Днепра. По его словам, вся группа была фактически уничтожена.

Кроме того, Министерство обороны России сообщило, что российские военные взяли в плен 11 украинских морпехов в ходе столкновения на левом берегу Днепра. Бой был быстрый и тяжелый. Как рассказал один из бойцов, российские военные работали слаженно под командованием Золто Арсланова, который получил ранение и все равно продолжал участвовать в бою. За этот бой Арсланова намерены представить к государственной награде.