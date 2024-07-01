Российская армия разгромила самолеты и военный аэродром ВСУ

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Авиабомбы ФАБ-500 на аэродроме, где базируются самолеты авиагруппы Восточного военного округа Вооруженных сил России

Вооруженные силы России в течение минувших суток уничтожили самолеты и военный аэродром ВСУ, следует из сводки Минобороны РФ. По данным ведомства, оперативно-тактическая авиация, беспилотники и ракетные войска также поразили ремонтно-восстановительный комплекс вооружения и техники противника и места хранения безэкипажных катеров.

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией <...> поражены: самолеты воздушных сил Украины на открытой стоянке и инфраструктура военного аэродрома, ремонтно-восстановительный комплекс вооружения и техники ВСУ, места хранения и подготовки к применению безэкипажных катеров, а также скопления живой силы противника в 124 районах, — говорится в сообщении.

В Минобороны РФ также раскрыли, что совокупные потери Вооруженных сил Украины за сутки составили до 1905 человек. Больше всего, около 620 военнослужащих, ВСУ потеряли в районах населенных пунктов Григоровка, Часов Яр, Константиновка, Красногоровка и Спорное в ДНР.

До этого военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук предположил, что мобилизационный резерв Украины составляет в лучшем случае 250 тысяч человек. При этом пока ситуацию с резервами для Киева нельзя назвать катастрофической. Однако Украина постепенно приближается к критической точке, уверен Матвийчук.