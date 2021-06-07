Российская армия проверит надёжность ядерного оружия

https://static.news.ru/photo/f08d4826-c6be-11eb-b821-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские военные проводят проверку надёжности ядерного боезапаса на полигоне на архипелаге Новая Земля. Об этом в эфире телеканала «Звезда» рассказал глава 12-го Главного управления Министерства обороны РФ Игорь Колесников.

Он отметил, что военные занимаются неядерными экспериментами. По его словам, Соединённые Штаты проводят аналогичные тесты своего вооружения на полигоне в штате Невада.

РФ в 1996 году подписывает, а в 2000-м ратифицирует Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Поэтому мы сейчас проводим неядерные взрывные эксперименты, — добавил он.

Колесников подчеркнул, что ядерных испытаний на полигоне на Новой Земле, которая находится в ведении его управления, не было уже больше 31 года.

Ранее обозреватель Крис Осборн написал статью для журнала The National Interest, где рассказал, что в ходе возможного конфликта Россия может нанести безответный ядерный удар. По его словам, подобного развития событий не исключает новая военная стратегия Военно-морских сил США.

Он считает, что Москва по ходу возможного конфликта может угрожать Вашингтону и европейским столицам кинетической бомбардировкой или кибератаками. Также Россия, как отметил Осборн, способна атаковать подводные коммуникационные кабели.