Российская армия пошла в атаку в ЛНР: новости СВО на вечер 1 июля

Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщает, что российская армия штурмует населенный пункт Стельмаховка на Сватовском направлении в ЛНР и закрепляется в районе села Карловка в ДНР. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Канал уточняет, что Стельмаховку российские бойцы обходят с востока, десант спешился в районе западной части балки и штурмует село и лесополосы южнее балки, постепенно закрепляясь на позициях. В публикации отмечается, что на Покровском направлении российские войска закрепляются восточнее Карловки, а именно в садовом товариществе «Рассвет».

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 1 июля, читайте в материале NEWS.ru.

ВС РФ взяли Новопокровское

Вооруженные силы России установили контроль над населенным пунктом Новопокровское в ДНР. Как сообщили в Министерстве обороны страны, в результате удалось улучшить тактическое положение российских войск.

Также на данном направлении отражено пять контратак штурмовых групп противника. Потери украинских войск на этом участке составили до 405 солдат, БМП Bradley, бронеавтомобиль MaxxPro, а также гаубицы М777 и «Мста-Б», два артиллерийских орудия Д-30 и семь машин.

При этом общие потери ВСУ за сутки, по данным Минобороны РФ, составили до 1905 человек. Больше всего, около 620 военнослужащих, ВСУ потеряли в районах населенных пунктов Григоровка, Часов Яр, Константиновка, Красногоровка и Спорное в ДНР.

Фото: МО РФ

Купянск становится ближе

Населенные пункты Новопокровское и Степовая Новоселовка, над которой также установлен контроль, позволят российской армии приблизиться к Купянску, пишет военный корреспондент Александр Коц. Также благодаря этому ВС РФ смогут отодвинуть фронт еще дальше от Донецка, считает журналист. На южном фланге этой линии уже ведется штурм крупного укрепрайона ВСУ в Карловке, добавил он.

Он также отметил, что Степовая Новоселовка находится вблизи важной трассы Н-26 и железнодорожной станции Шапаривка. К северо-западу от этого места и до пригорода Купянска Петропавловки нет крупных населенных пунктов, где украинские войска могли бы обустроить серьезные оборонительные позиции, подчеркнул военкор.

В Минобороны тем временем сообщили, что за минувшие сутки ВС РФ уничтожили самолеты и военный аэродром ВСУ. По данным ведомства, оперативно-тактическая авиация, беспилотники и ракетные войска также поразили ремонтно-восстановительный комплекс вооружения и техники противника и места хранения безэкипажных катеров.

На Херсонщине горит инфраструктура, а ВСУ стремятся прорваться на левый берег Днепра

Глава подчиненной Киеву военной администрации Херсонской области Александр Прокудин сообщил о повреждении критической инфраструктуры в регионе. Никаких подробностей о числе объектов и их местоположении он не предоставил. Минобороны России данную информацию тоже не комментировало.

Тем временем ВСУ не оставляют попыток прорваться на левый берег Херсонской области в районе Днепрян, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. По его словам, российские бойцы отбили все атаки, что обернулось для Киева большими потерями.

Фото: МО РФ

Российские инженеры изучают, как устроена ракета ATACMS

В распоряжении российских специалистов оказалась корректирующая полет GPS-антенна, три лазерных кольцевых гироскопа и боевые части американской ракеты ATACMS. Теперь инженеры выясняют принципы работы системы наведения и коррекции полета.

Благодаря тому, что российские военные смогли добыть ракету ATACMS, появилась возможность узнать все ее уязвимые места, считает полковник в отставке Виктор Литовкин. По его словам, из-за того, что ракету добыли целиком, появился доступ к ее системе наведения. После изучения станет проще сбивать ATACMS, так как можно будет перенастроить зенитно-ракетные комплексы под нее. Также можно узнать металлы, из которых она сделана, чего она больше всего боится и какие ее самые большие достоинства.

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