Российская армия получит новую систему минирования «Земледелие» «Известия»: армия России до конца 2023 года получит новую систему минирования «Земледелие»

Фото: Стрингер/NEWS.ru

К концу 2023 года несколько инженерных подразделений и соединений военных округов российской армии получат новую систему дистанционного минирования «Земледелие», сообщают «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны России. Установка выглядит как реактивная система залпового огня (РСЗО) и работает по аналогичному принципу.

Она выпускает реактивные снаряды калибра 122 мм, но вместо взрыва при падении на землю, они зарываются и переходят в боевое положение. Дальность полета боеприпасов составляет от 5 до 15 км. Одним залпом система может покрыть район, сравнимый с площадью нескольких футбольных полей. Боевая машина оборудована спутниковой навигационной системой, компьютером и метеостанцией.

Собеседники издания сообщают, что за два года эксплуатации система успешно справилась как на учениях, так и в боевых условиях. Однако ранее возникали определенные сомнения в целесообразности включения ее в вооружение российской армии.

Ранее сообщалось, что в России созданы опытные образцы новейшего стелс-материала, поглощающего 95% излучения радиолокационных станций. Он может быть использован для изготовления деталей летательных аппаратов, в том числе самолетов.