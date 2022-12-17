Российская армия получила новую партию комплексов «Пенициллин» Армия России получила комплексы разведки «Пенициллин» для применения в зоне спецоперации

Фото: IMAGO/Sven Eckelkamp/Global Look Press

Новая партия новейших комплексов звукотепловой разведки «Пенициллин» поступила в российские Вооруженные силы. Вооружение уже показало высокую эффективность в ходе спецоперации на Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

Минобороны передана очередная партия новейших комплексов звукотепловой разведки 1Б76 «Пенициллин», которые планируется использовать в зоне спецоперации для контрбатарейной борьбы, — подчеркнул собеседник агентства.

Он добавил, что «Пенициллин» продуктивно находит позиции артиллерии украинских войск. Это подтвердил другой источник агентства, добавивший, что новейшие комплексы доказали свою эффективность в ходе спецоперации на Украине.

Ранее стало известно, что группа самоходных артиллерийских орудий «Акация» ВС РФ уничтожила артиллерийские позиции ВСУ. Российские военные отстрелялись на участке, который относится к Запорожскому направлению.