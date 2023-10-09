Российская армия получила новую партию бомбардировщиков Су-34

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новая партия фронтовых бомбардировщиков Су-34 передана Министерству обороны России, сообщили в пресс-службе Ростеха. Как отмечается, это уже вторая в этом году партия, изготовленная Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК) Ростеха.

Вторая в этом году партия новых самолетов Су-34, изготовленная Объединенной авиастроительной корпорацией Ростеха, передана Минобороны России. Новые бомбардировщики прошли полный комплекс наземных и летных испытаний, — говорится в сообщении.

Самолеты изготовлены на Новосибирском авиационном заводе имени В. П. Чкалова. Как подчеркнули в Ростехе, Су-34 являются важным элементом ударной мощи российской фронтовой авиации. Сейчас в корпорации уже работают над новыми поставками, которые запланированы на 2024 год.

В конце прошлой недели авиазавод имени Чкалова в Новосибирске посетил министр обороны России Сергей Шойгу. Он проинспектировал выполнение гособоронзаказа и поставил перед предприятием задачу нарастить темпы производства и ремонта истребителей-бомбардировщиков Су-34.

Ранее сообщалось, что экипажи российских истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удары по пунктам временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины в зоне проведения спецоперации, а также атаковали склад горюче-смазочных материалов и пункт боепитания ВСУ около Купянска.