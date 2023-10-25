Российская армия отработала ответный ядерный удар по противнику Шойгу сообщил об отработке ядерного удара по противнику в ходе проверки стратсил

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Вооруженные силы России в ходе тренировки стратегических сил отрабатывают нанесение массированного ядерного удара в ответ на аналогичные действия противника, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в своем докладе президенту Владимиру Путину. Отрывок из их разговора показал в эфире телеканал «Россия 24». С докладом главе государства также выступил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

Под вашим (Путина. — NEWS.ru) руководством проводится тренировка по управлению Вооруженными силами Российской Федерации, в ходе которой будут отработаны задачи нанесения массированного ядерного удара стратегическими наступательными силами в ответ на ядерный удар противника, — доложил Шойгу.

В свою очередь Герасимов пояснил, что к тренировке стратегических сил привлекается подвижный грунтовый ракетный комплекс стратегического назначения «Ярс» и ракетная подводная лодка Северного флота «Тула». Также в тренировочных мероприятиях задействованы два стратегических ракетоносца дальней авиации Ту-95МС.

Ранее в Кремле сообщили, что в ходе тренировки стратегических сил сдерживания с космодрома Плесецк по полигону на Камчатке был выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс». Вместе с этим ракета «Синева» была выпущена с атомного подводного крейсера «Тула» в Баренцевом море.