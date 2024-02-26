Российская армия отбила Ласточкино: новости СВО на вечер 26 февраля

Фото: МО РФ

Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Ласточкино, расположенный на Авдеевском направлении, сообщили в Минобороны России. По данным ведомства, войска продолжают улучшать свое положение по переднему краю, нанося поражение подразделениям противника и отбивая контратаки.

Главные новости о том, что произошло в зоне проведения СВО к утру 26 февраля, какова обстановка в районе Работино и какое оружие поставили Украине западные партнеры, читайте в материале NEWS.ru.

Российские военные отразили семь атак под Купянском

Подразделения Западной группировки российских войск нанесли поражение штурмовым группам ВСУ на Купянском направлении, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. По данным ведомства, противник попытался взять российские позиции штурмом семь раз, однако все эти попытки обернулись провалом. Потери украинской армии на этом направлении составили до 145 человек убитыми и ранеными, уничтожены три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США и танк.

На Донецком направлении украинская армия понесла значительные потери. В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что они оцениваются в 420 человек. Кроме того, военнослужащим ВС РФ удалось поразить два бронетранспортера, четыре автомобиля и артиллерийскую систему М777.

На Авдеевском направлении было отражено шесть контратак противника. Они были организованы командованием 53-й, 61-й механизированных, 59-й мотопехотной, 3-й штурмовой бригад ВСУ. Потери украинской армии оцениваются в 410 человек, уничтожены три боевые машины пехоты, четыре бронемашины, один танк.

Фото: МО РФ

ВСУ обстреляли ДНР, Курскую и Белгородскую области

Вооруженные силы Украины нанесли удары по территории трех районов Курской области. Сирена ракетной опасности прозвучала в Глушковском, Кореневском и Суджанском районах. В результате обстрела были повреждены газовая труба и линия электропередачи в селе Кульбаки, а также три жилых дома в Троицком.

Под обстрел попала территория Донецкой Народной Республики. По данным представительства региона в Совместном центре по надзору и согласованию вопросов, касающихся военных преступлений Украины, всего было зафиксировано 26 фактов ведения огня со стороны ВСУ. В частности украинская армия нанесла удары по Кировскому району Донецка. В результате обстрела пострадали две женщины 1971 и 1966 года рождения. В поселке Зайцево мужчина 1973 года рождения подорвался на мине «Лепесток».

По Белгородской области за последние сутки было выпущено 42 снаряда. Под обстрел попали населенные пункты Нехотеевка, Богун-Городок, Сподарюшино, Ленинский, Коровино и Середа. Отмечается, что никто не пострадал.

Украинская армия может получить французские истребители

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна обсуждает с французскими партнерами вопрос о поставках истребителей Mirage 2000. Вместе с тем российские эксперты сомневаются, что эти самолеты помогут ВСУ поменять ситуацию на фронте. В частности военный эксперт Алексей Леонков подчеркнул, что летно-технические характеристики воздушного судна не позволяют ему обходить современные комплексы ПВО.

Фото: Pfc. Gauret Stearns/Planetpix/Global Look Press Mirage 2000

Специалист подчеркнул, что Mirage 2000 способны нести вооружения класса «воздух — земля», а также «воздух — воздух». Их нужно применять непосредственно в зоне действия зенитно-ракетных комплексов, поэтому с высокой долей вероятности самолеты будут сбиты современными системами ПВО. Кроме того, Mirage 2000 быстро устаревают, так как под них больше не разрабатывают новых видов вооружений.

Заявлению Зеленского о потерях ВСУ нашлось объяснение

Слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что армия страны потеряла 31 тысячу человек погибшими в ходе СВО, адресованы западным державам, заявил член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош. По его мнению, таким образом Зеленский демонстрирует готовность Киева к продолжению военного конфликта с Россией, а также пытается добиться продолжения поставок боеприпасов и вооружений.

Военный эксперт отметил, что Зеленский пытается преподнести Украину как государство с сильным военно-промышленным комплексом и мощной армией. Он связывает эти попытки с желанием Украины вступить в Североатлантический альянс (НАТО). Отмечается, что в июне 2024 года пройдет саммит Альянса в Вашингтоне, что также подталкивает Зеленского к новым заявлениям.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо придерживается аналогичного мнения. По его словам, Зеленский обращался к западным кураторам, называя «чудовищно заниженные» цифры потерь. Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет же заявил, что раскрытие реальных потерь ВСУ повергнет украинцев в шок.

Фото: МО Украины

Германия скупает боеприпасы для Украины по всему миру

Правительство Германии прибегает к отчаянным мерам для поддержки украинской армии, заявил начальник специального штаба по вопросам Украины при Министерстве обороны ФРГ генерал Кристиан Фройдинг. По его словам, Берлин вынужден покупать снаряды для ВСУ у других стран и ежедневно придумывать новые способы заполучить артиллерийские боеприпасы для Киева.

Вместе с тем Фройдинг подчеркнул, что время работает против Украины и ее союзников. По его мнению, запасы вооружений и боеприпасов у ВСУ могут иссякнуть уже к июню.

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